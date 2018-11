Leuchtende Sterne als Gedenken an dunkelste Zeiten

Die Jury kürte schließlich eine fünf Meter hohe „Licht-Stele“ (Foto) von Lukas Maria Kaufmann, 1993 in Klagenfurt geboren, zum Sieger. Als Beitrag zum Gedenkjahr sollte die permanente Lichtinstallation in der Nacht auf den 10. November an 25 ehemaligen Standorten von Synagogen in 16 Wiener Bezirken in Betrieb genommen werden. Im Endeffekt sind es jetzt 24, denn in Hietzing gibt es noch immer Diskussionen über die Positionierung ...

Seit gestern Abend erinnern sie u.a. an den Turner-, Dolliner- und Huberttempel, an die Storchen- und die Kaschlschul, an die Spitals- und die Vereinssynagoge. Von der Ferne sieht man nur eine Art leuchtenden „Knäuel“, der zu schweben scheint. Erst beim Näherkommen erkennt man, dass es sich dabei um einen arg zerknitterten Davidstern handelt. Auf jeder Stele findet man Angaben zu den jeweiligen Synagogen und QR-Codes für weitere Informationen. Dass etwas brutal aus dem Stadtbild eliminiert worden sein muss, kann man mitunter aber auch ohne Zeichen erkennen: Die Lücken schloss man in der Nachkriegszeit mit zum Teil besonders hässlichen Gemeindebauten – wie den in der Neudeggergasse.