Wienerin in Kolumbien: "Ich dachte nie an eine Rückkehr"

Neugierig will die gebürtige Wienerin jüdischer Herkunft wissen, wie es um Österreich steht. Nur zögernd spricht sie über ihre eigene Geschichte. Mit 17 Jahren kam sie mit Vater und Zwillingsschwester im Sommer 1939 in Kolumbien an. Mit Mühe bekam die Familie noch ein Visum. Mit dem Zug ging es Anfang 1939 nach Rotterdam, von dort mit dem Schiff nach Barranquilla und den Magdalena-Fluss entlang nach Medellín. „Wir sind gut aufgenommen worden in Kolumbien, das Land war gut zu uns.“ Auch wenn nicht alles gut ist in dem Kaffee-Staat, „die Menschen sind offen und herzlich“. Lilly Ungar blickt auf, lässt sich einen Kaffee Tinto servieren. Ihre Stimme wird leiser: „Was mich immer noch verletzt, das waren die Antworten meiner Schulfreundinnen, nichts gewusst zu haben. Als Hitler gekommen war, stellte sich heraus, dass sehr viele in der Klasse Illegale waren. Auch später sagten sie mir, nichts gewusst zu haben.“