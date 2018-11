Der jüdische US-Armee-Kaplan aus Wien

Wie war das Leben für den kleinen David in Wien nach dem Einmarsch der Nazi-Truppen im März 1938? „Es war nicht so schlimm“, meint Rabbi Lapp. Er besuchte die jüdische Schule in der Malzgasse im 2. Bezirk, wo er am Vormittag in Religion und am Nachmittag in allen anderen Fächern unterrichtet wurde. „Dort habe ich die Grundlage für mein Leben bekommen, Moral, Ethik, auch für mein Jüdischsein“, erzählt der 87-Jährige in fließendem Deutsch, das er nur selten mit englischen Worten mischt. An dieser Stelle unterbricht ihn seine Frau Ruth: „Er sieht immer alles sehr rosa, aber so ist er.“

Die Synagoge wurde zerstört, seine Schule geschlossen, er durfte in eine andere gehen. Hat er als Kind den Hass auf die Juden gespürt? „Erst nach dem Anschluss, da wollten uns dann andere Kinder verprügeln, na gut, dann haben wir uns gehaut.“