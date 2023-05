Leseleistung: Österreichs Kinder schlechter als vor Corona

Die PISA-Studien der OECD gehören in Österreich zum festen Bestandteil der Überprüfung der Bildungsstandards. Wenn auch die Ergebnisse der Tests hierzulande bisher eher durchschnittlich bis schlecht waren – zuletzt lag Österreich 2018 im Bereich "Lesekompetenz" unter dem OECD-Schnitt.

Alle drei Jahre wird mittels PISA jedenfalls die Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften von Schülerinnen und Schülern im Alter von 15 Jahren überprüft.

Neben den PISA-Studien gibt es auch die etwas weniger bekannte Lesestudie "PIRLS" (Progress in International Reading Literacy Study). Getestet werden Kinder in der vierten Klasse Volkschule auf ihr Leseverständnis.

Österreich nahm 2006, 2011, 2016 und 2021 an PIRLS teil. Am Dienstag werden nun die Ergebnisse der 2021 durchgeführten internationalen Volksschullesestudie präsentiert.



