Lehrling vor Abschiebung: Unterstützer arbeiten an Lösung

Die Unterstützer des gestern in Salzburg verhafteten Lehrlings Ali Wajid versuchen derzeit eine Abschiebung des 23-Jährigen nach Pakistan zu verhindern. "Wir sind intensiv am Abklären, welche sicheren Drittländer für eine freiwillige Ausreise in Fragen kommen", sagte der Menschenrechtler Bernhard Jenny am Freitag zur APA. "Und wir hoffen, dass heute ein Anwalt Kontakt mit ihm aufnehmen kann."

Man stehe momentan in Verbindung mit Botschaften mehrerer Länder wie Kanada, Dubai, Argentinien oder Bosnien. "Die Frage ist aber immer, ob ein pakistanischer Staatsbürger dort ein Visum bekommt." Jenny hofft, dass sich über das Wochenende ein Möglichkeit biete.

Zusage des Bundesasylamts

Er habe vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein Zeitfenster bis zum 1. Februar zugebilligt bekommen, in dem Ali Wajid freiwillig Österreich verlassen könne. "Ich weiß aber nicht, ob ich mich auf diese Zusage verlassen kann", sagte Jenny.