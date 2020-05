Heinisch will Dienstrecht mit ÖVP-Sanktus abschließen

Was steht im Entwurf?

Mit 2420 € ist die Einstiegsgage höher als derzeit, dafür gibt es weniger Gehaltssprünge und ein niedrigeres Einkommen am Ende der Karriere. Derzeit haben Pädagogen eine Lehrpflicht von18 bis 22 Stunden pro Woche. Künftig sollen es generell 24 sein – mit Ausnahmen (etwa für Klassenvorstände). Es gibt Zulagen für einige Fächer und für den Schuldirektor. Das Dienstrecht gilt für alle neuen Lehrer erst ab 2019/2020, Junglehrer können aber schon davor vom alten ins neue Dienstrecht wechseln. Junglehrer bekommen Mentoren beigestellt.

Was sagt die Gewerkschaft?

In den Stellungnahmen wird der Entwurf „abgelehnt“ (BMHS), er sei „inakzeptabel“ (AHS). Die Reform sei eine „Nivellierung nach unten um jeden Preis“. Durch eine höhere Arbeitszeit würden12.000 bis 14.000 Posten wegfallen, sagen die Standesvertreter. „Verluste im Laufe des Berufslebens von weit über einer halben Millionen Euro“ drohten. Zudem könnten Lehrer künftig an jeder Schule eingesetzt werden – auch wenn sie dem nicht zustimmen. Ob es mehr Hilfskräfte (Sekretäre, Psychologen) an den Schulen geben wird, bleibe offen.