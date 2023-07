Lehrer drohen mit Streiks, Unis geht das Geld aus

Uni-Budget unsicher

Auch bei den Unis ist die Not groß. Aufgrund der Teuerung wurden zusätzlich 1,2 Milliarden Euro gefordert, rund 700 Millionen Euro haben sie bekommen. Fehlen also 525 Millionen. Man sei in „konstruktiven Gesprächen“ mit dem Finanzministerium, heißt es dazu aus dem Wissenschaftsministerium. Ohnehin wird im Oktober das Budget für die nächste, dreijährige Uni-Finanzierungsperiode, die ab 2025 beginnt, präsentiert. Befürchtet wird dort, dass die Unis künftig nicht mehr, sondern aufgrund der Inflation weniger Geld bekommen. Und das obwohl die Regierung hohe Ziele, wie zB. bessere Platzierungen in internationalen Rankings, hat.

Das Büro des Bildungsministers teilt mit, dass man eine wesentliche Anhebung des Universitätsbudgets anstrebe, gleichzeitig aber die „Leistungsfähigkeit des Gesamtbudgets“ beachten müsse.

Uni Wien-Rektor Sebastian Schütze warnt zudem davor, bei den Unis zu sparen. Diese hätten einen bedeutenden Einfluss auf Österreich als Wirtschaftsstandort und unseren Wohlstand.