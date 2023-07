Lehrermisere: Drohung mit gewerkschaftlichen Maßnahmen im Herbst

„Viele Politikerinnen und Politiker haben leider den Bezug zu den Menschen und den interessierten Blick auf die Realität verloren. Das ist einer der gravierendsten Gründe für die Politikverdrossenheit der Bevölkerung. Man übt sich lieber in Aktionismus und Beschwichtigung, statt sich für Rückmeldungen der Betroffenen wirklich zu interessieren und sich an diesen zu orientieren“, heißt es in der Dienstagabend einstimmig verabschiedeten Resolution der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer.



Verlangt werden „wirksame und nachhaltige Maßnahmen gegen fehlendes pädagogisches Fachpersonal“.



Und sie zeigen sich kampfesbereit: „Zur raschen Umsetzung unserer Forderungen behalten wir uns entsprechende gewerkschaftliche Maßnahmen in der gesamten Bandbreite vor!“

Konkret geht es der Lehrervertretung um die „massive Überlastung der Pädagogen in Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen in Österreich.



Gefordert wird auch, die „Flut an praxisuntauglichen Reformen und nicht evaluierten pädagogischen Innovationen“ zu stoppen. Für alle Pflichtschulen soll es zudem professionelles Unterstützungspersonal geben. Gewünscht werden hier nicht nur pädagogisch ausgebildete Kräfte, sondern auch Unterstützer aus den Bereichen Administration, Sozialarbeit und Gesundheit. Ausdrücklich wird auch eine bessere Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern gefordert.



„Ein typisches Beispiel ist der Umgang der Politik mit dem von uns schon lange vorhergesagten Mangel an gut ausgebildeten Lehrkräften und der damit verbundenen Überlastungen der Lehrerinnen und Lehrer mit dramatischen Folgen für alle Betroffenen.“



Der Vorsitzende der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft, Paul Kimberger, holt im KURIER-Gespräch aus. Ihm geht es einerseits um eine Verbesserung des Alltags im Herbst, als auch um die überfällige Reform der Lehrerausbildung.



Dass Bildungsminister Polaschek vom Lehrermangel überrascht sei, kann Kimberger nicht nachvollziehen. „Wir warnen seit 2008 vor genau der Situation, die jetzt eingetreten ist“, ärgert sich der Oberösterreicher.