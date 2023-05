Dass ÖVP und Grüne an einem Strang ziehen, ist zuletzt keine Selbstverständlichkeit mehr – beim Thema Lebensmittelpreise ist das offenbar der Fall. Im Vorfeld des Gipfels mit Branchenvertretern, den der grüne Sozialminister Johannes Rauch initiiert hat, lässt ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig mit einer recht deutlichen Ansage aufhorchen.

Die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise seien in den vergangenen Monaten gesunken, an der Supermarktkassa mache sich das aber noch wenig bemerkbar, heißt es in einer Aussendung. Es brauche Klarheit, an welcher Stelle in der Lebensmittelkette die Senkungen nicht weitergegeben werden.