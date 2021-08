Lawrow in Wien: "Dann kommen Sie doch auf die Krim und schauen selbst"

Bei einer Zigarette kommt man mit Sergej Lawrow am besten ins Reden: Das durfte einst Kurzzeit-Außenministerin Karin Kneissl erfahren, und das waren wohl auch die entspanntesten Momente, die Alexander Schallenberg an diesem Mittwoch in Wien mit dem russischen Außenminister hatte. Beim Heurigen in Nussdorf und beim Rauchen hatten die beiden Amtskollegen Zeit, um noch einmal formlos die Streitthemen zwischen Russland, Österreich und dem Westen im Ganzen durchzugehen.

Und das sind derzeit so einige. Der österreichische Außenminister ist gerade erst zurück von einer Reise in die Ukraine, zur pompösen Gründung der sogenannten Krim-Plattform. Dort hatten Dutzende Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt wieder einmal die Besetzung der Schwarzmeer-Halbinsel durch Russland im Jahr 2014 verurteilt.