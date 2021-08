Theaterdonner um Krim: 40 Staaten machen russische Besetzung zum Thema

Die Ukraine wolle das Problem „wieder sichtbar machen“, erläutert Außenminister Alexander Schallenberg im Gespräch mit dem KURIER und anderen österreichischen Journalisten: „Bei einer gewaltsamen Verschiebung von Grenzen darf gerade Österreich mit seiner Geschichte nicht zur Tagesordnung übergehen. Das ist und bleibt eine schwärende Wunde. Es darf in der internationalen Politik kein Recht des Stärkeren geben.“

Schon morgen, Mittwoch, empfängt Schallenberg seinen russischen Kollegen Lawrow in Wien und will das Thema auch dort ansprechen.

Einmahnen des Unrechts

Was auf der Krim-Plattform in Zukunft stattfinden wird, bleibt vorerst unklar. Allerdings, so meinen internationale Beobachter in Kiew, werde das regelmäßige und rituelle Einmahnen des Unrechts der Krim-Besatzung auch nicht viel bringen.