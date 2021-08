Laptop- und Tabletklassen starten mit dem neuen Schuljahr: Wie das abläuft

Mit dem neuen Schuljahr startete in wenigen Wochen die Ausrollung der Laptop- und Tablet-Klassen in der 5. und 6. Schulstufe. Wie das genau vonstatten gehen soll, das erklärte Iris Rauskala, Sektionschefin der Präsidialsektion im Bildungsministerium am Mittwoch.

Insgesamt sollen 150.000 Schüler plus Pädagogen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. 93 Prozent der teilnahmeberechtigten Schulen, haben sich für den Unterricht damit entschieden. "In dieser Größenordnung ist das absolutes Neuland", erklärte Rauskala.

Die Schulen konnten sich für einen bestimmten Gerätetypus bztw. ein Betriebssystem entscheiden, danach erfolgte ein europäisches Ausschreibungsverfahren. Für Windows-Tablets habe man dabei allerdings keinen adäqueten Preis erzielen könne, es gibt also eine neuerliche Ausschreibung. Windows Tablets haben 22 Prozent der teilnehmenden Schulen bestellt. Wann sie die Geräte erhalten werden, ist nun noch unklar. Rauskala hofft aber auf einen Liefertermin bis Weihnachten.