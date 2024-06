Doskozil: "Zurück in Bundespolitik? Nein, sicher nicht"

"Hausverstand. Mein Leben, meine Politik". So der Titel einer Autobiografie, die am 11. Juli im ecoWing-Verlag erscheinen soll.

Der Mann, um den es da geht, ist der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil . Jener Mann, der in der Bundes-SPÖ für ständige Aufregung sorgt. Auch wenn er zu vielen Themen der Bundespartei gar nichts mehr sagt. Diese Woche allerdings hat er am Rande einer Pressekonferenz wieder einmal zwei Sätze gesagt und das hatte gereicht.

Dementsprechend sorgenvoll dürfte man in der Parteizentrale in der Löwelstraße reagiert haben, als diese Woche bekannt wurde, dass noch im Juli dieses Buch erscheinen wird. Doskozil hat zwar im Vorfeld bereits klar gestellt, dass das Buch keine Abrechnung mit der SPÖ wird. Und auch kein neuer Anlauf in Richtung Bundespolitik. So schreibt er in der Einleitung zu dem Werk: "Hans Peter Doskozil schreibt ein Buch. Will er also doch zurück in die Bundespolitik? Nein, ganz sicher nicht. Dieses Kapitel meines Lebens ist für mich eindeutig abgeschlossen, ohne Wehmut und ohne Ärger. Im Gegenteil: Ich freue mich auf die nächsten Jahre im Burgenland, sofern ich gewählt werde, weil ich noch viel vorhabe."

© APA/HELMUT FOHRINGER / HELMUT FOHRINGER

Rückblick auf die SPÖ-Vorsitzwahl Wobei: Ganz ausgeblendet wird die Bundespartei nicht. So beschreibt er aus seiner Sicht die Vorgänge rund um die Vorsitzenden-Wahl im Juni 2023. Jene Wahl, bei der er zuerst als Sieger gefeiert worden ist, ehe dann bei einer nochmaligen Auszählung der Stimmen Andreas Babler als neuer Vorsitzender hervorgegangen. Und er will auch thematische Differenzen mit der Parteiführung anhand konkreter Themen benennen. Da wird sicherlich der Umgang der SPÖ mit dem Asyl- und Migrationsthema ein entscheidendes Kapitel sein. In der Einleitung, die jetzt schon freigegeben worden ist, schreibt Doskozil auch über seinen Status in der Partei: "Ich weiß, dass ich bei manchen Medien und Parteifreunden das Image habe, der Quertreiber zu sein, der vieles anders sieht und sich mit seiner Meinung nicht zurückhält. Dass wir im Burgenland höchst innovative politische Ansätze verfolgen und tatsächlich etwas verändern und reformieren, geht in der Zugespitztheit politischer Auseinandersetzungen oft verloren."

Der Werdegang von Doskozil Das Projekt war übrigens bereits vor dieser Wahl 2023 gestartet und wegen des Kampfes um die Spitze der Partei auf Eis gelegt worden. Ende des Vorjahres wurde dann daran weitergearbeitet. Damit erscheint es jetzt vor der Nationalratswahl und auch vor der burgenländischen Landtagswahl im Jänner 2025, bei der Doskozil mit seiner SPÖ eine absolute Mehrheit verteidigen muss. In dem Buch geht es nicht nur um die Politik des Landeshauptmanns im Burgenland, wo er in vielen Bereichen wie Mindestlohn, Gesundheit, Verkehr, Pflege oder auch Wohnen ganz eigene Wege geht, die von der Opposition und auch anderen Bundesländern sehr skeptisch und auch kritisch verfolgt werden. In dem hat Doskozil auch seinen Werdegang und sein Weltbild beschrieben. Vom Polizisten zum Verteidigungsminister und schließlich zum burgenländischen Landeshauptmann. Zitat aus dem Buch: "Für mich ist dieses Buch Gelegenheit, einmal ausführlich über alles zu schreiben, was mich politisch bewegt und was im Burgenland gerade passiert. Vielleicht versteht mich der eine oder andere besser, wenn er dieses Buch gelesen hat."