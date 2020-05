Wohnbau: Pokern um frische Millionen vom Bund

Einnahmen

Je 0,5 Prozent der Lohnkosten kassiert der Bund von Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Wohnbauförderung. Diese 800 Millionen bessert der Bund seit 1996 auf 1,78 Milliarden auf. Seit 2008 dürfen diese Mittel frei verwendet werden.

Ausgaben

Die Länder stecken mehr in den Wohnbau, als sie einnehmen: laut Wifo 2,95 Milliarden. 2,3 davon fließen laut Experten in Baumaß- nahmen. Damit wurden zuletzt 27.600 Neubauten gefördert. Der Rest geht in Sanierungen und Wohnkostenzuschüsse.