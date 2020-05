Wahlschlager Wohnen: Wer bietet mehr?

Dass die ÖVP vor Ostern das Wohnen als publikumswirksames Thema entdeckt hat, brachte die SPÖ unter Zugzwang: Kommunaler Wohnbau, ist ein SPÖ-Kernthema. Seither liegen die Regierungsparteien im Wettstreit – und versuchen, die jeweils eigene Klientel zu erreichen. Die Schwarzen wettern gegen Privilegien im Gemeindebau. Die Roten – stoßen sich an den Makler-Provisionen, die Mieter zu zahlen haben; und sie wollen den Konsumentenschutz verbessern. Der Wahlkampf ist eröffnet. ÖVP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner verhehlt das nicht: „Wir sind im Nadelstich-Bereich angekommen.“

Einig sind sich die Koalitionsparteien nur in einem Punkt: Dass rasch bis zu 10.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden sollen. Mehr Angebot soll die Preise dämpfen. Am Dientag kam es zum Fern-Duell. SPÖ und ÖVP hatten zur Klausur in Wien gerufen. ÖVP-Chef Michael Spindelegger holte sich Prominenz aus der Wirtschaft: Wüstenrot-Chefin, Ex-Vizekanzlerin Susanne Riess gab Ezzes „als Expertin“. SPÖ-Chef Werner Faymann trat mit den fünf roten Länderchefs nach seinem Wohngipfel vor die Presse. Die Positionen gehen weit auseinander: „Wir wollen vor allem eine Eigentümer-Offensive starten“, sagte Spindelegger. Die SPÖ will Wohnraum, der für viele Menschen unerschwinglich geworden ist, wieder „leistbar “ machen. Eigentum zu fördern, sei nicht zentral, es gehe um günstigere Mieten.

Umstritten sind die Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförder-Milliarden, der Gehalts-Check im Gemeindebau und die Makler-Provisionen. In der ZiB-2 Dienstagabend verlangte SPÖ-Staatssekretär Josef Ostermayer ein Verfassungsgesetz für die rasche Einführung der Zweckwidmung 2014. ÖVP-Minister Mitterlehner lehnte das als Vertragsbruch mit den Ländern ab. Das müsse erst verhandelt werden. Trotz Differenzen will die Koalition noch Ergebnisse vor der Wahl Ende September erzielen.