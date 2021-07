Corona-Taskforce neu: Kurze, schnelle Wege statt Extrarunden durch die Länder

Das sorgt aktuell für Unmut – und hat eine Vorgeschichte: In den Ländern ist man schon seit Wochen unrund, weil es angesichts der Delta-Variante, die wesentlich ansteckender und schwieriger aufzuspüren ist, vom Bund keine konkreten Vorgaben und auch kaum Gespräche zu einer Teststrategie gab. Wie gesagt: Man ist noch den Kommunikationsstil Anschobers gewöhnt.

Am Mittwoch haben Mückstein und Kanzler Sebastian Kurz, der zu dem Zeitpunkt auf Dienstreise in den USA war, die Taskforce zusammengetrommelt. Vertreter der relevanten Ministerien sollten vorab Vorschläge machen. Diese wurden dann am Donnerstagvormittag auf Kabinettsebene verhandelt. Gegenüber dem KURIER und anderen Medien hieß es aus dem Gesundheitsressort, es werde frühestens am Freitag eine Entscheidung geben. Doch schon um 18.25 Uhr kam eine Aussendung mit der „Einigung der Corona-Taskforce“. Absenderin war Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Der grüne Gesundheitsminister Mückstein stand später in der ZiB 2 Rede und Antwort.

Beim KURIER-Rundruf heißt es aus manchen Ländern, man sei von den Plänen – speziell von der breiten Ausrollung der PCR-Tests – überrascht worden, wolle nun aber nicht als Bremser dastehen und gehe ab Montag in die Planung. Auch das ist neu.