Kurz verteidigt seine "Familie": Jobvergabe "kein Verbrechen"

Katzian wird im Jänner 2018 vom damaligen SPÖ-Chef Christian Kern mit den Verhandlungen zur ÖBAG beauftragt.

Im Jänner 2018 schreibt Katzian an Schmid: „Und mit Kern habe ich alles geklärt ... Ich führe die Gespräche!“ Und fügt ein Zwinker-Smiley mit ausgestreckter Zunge hinzu. Da das Vorgängermodell ÖBIB eine GesmbH war, gab es keinen Aufsichtsrat – was bedeutete, dass die Gewerkschaft kein Mitspracherecht hatte. Das änderte sich mit dem Konstrukt der ÖBAG. „Es gab eine Verbesserung für die Arbeitnehmer, denn sie konnten drei Arbeitnehmervertreter aus den drei größten Staatsbeteiligung in den Aufsichtsrat entsenden“, erklärt Katzian dem KURIER.

Andere potenzielle Kandidaten schieden damit aus. Es kamen nur jene der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) zum Zug. „In ÖVP-Kreisen waren Interventionen gegen die Bestellung der FSG-Kandidaten zwecklos. Das sei bereits mit SPÖ so ausgehandelt, hieß es. Die Gegenleistung: Die FSG-Betriebsräte stimmten im ÖBAG-Aufsichtsrat der Bestellung von Schmid zu“, erzählt ein Gewerkschafter. Diese Schilderung passt auch zu dem Chat von Katzian am 6. Dezember 2018: „Hallo Thomas – wir haben jetzt mit unseren Experten in der AK und im ÖGB einen Vorschlag gemacht, der das, was wir besprochen haben, wasserdicht machen würde!“ Zwei Tage nachdem das neue ÖBAG-Gesetz beschlossen war, schreibt Katzian: „Jetzt next step – deine Bestellung und dann setzen wird das um, was wir besprochen haben.“