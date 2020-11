Kurz: Brauchen breite europäische Allianz im Kampf gegen den Terror

Drei Tage nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt gedenkt der Nationalrat in einer Sondersitzung am Donnerstag der Opfer. Im Anschluss werden Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Erklärungen abgeben, auf die eine - vermutlich hitzige - Debatte folgt.

Wir berichten live:

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) eröffnete die Sitzung mit Worten zu dem "feigen" Anschlag von Montagabend. "Unsere Demokratie ist eine wehrhafte", so Sobotka. Wir dürften "stolz auf dieses Land und seine Menschen" sein. Er zitierte aus einem Schreiben seines deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble, der von der Notwendigkeit eines noch entschiedeneren Kampfes auf europäischer Ebene gegen den islamistischen Terror sprach. Sobotka forderte die Abgeordneten auf, sich zu einer Gedenkminute für die Opfer von Paris, Nizza und Wien zu erheben.

"Wir werden nie verstehen können, dass es Menschen gibt, die unsere Freiheit und Demokratie so sehr hassen", so Bundeskanzler Sebastian Kurz. Gegen diese Feinde unserer freien Gesellschaft müssten wir kämpfen.

Kurz wiederholte seine Kritik an der vorzeitigen Entlassung des Attentäters: Das sei angesichts dessen Vorgeschichte für die Menschen nicht verständlich und dürfe sich nicht wiederholen.

"Tickende Zeitbomben"

Dringlich sei vor allem eine Neuaufstellung des BVT. Eine entscheidende Rolle komme dabei auch der neuen Dokumentationsstelle für den politischen Islam zu. Darüberhinaus brauche es internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen "tickende Zeitbomben" in unseren Gesellschaften.

"Es muss eine breite europäische Allianz entstehen, damit der Terror entschlossen bekämpft werden kann", so der Kanzler.

Wie zuvor Kurz, danke auch Vizekanzler Werner Kogler den Einsatzkräften für ihren "enormen und couragierten Einsatz". Ebenso jenen, die "Zivilcourage und Zusammenhalt" bewiesen hatten, darunter "viele mit Migrationshintergrund".

"Konsequent, entschlossen und besonnen" werde die Regierung auf diesen Anschlag reagieren. Konsequent in der Aufarbeitung, auch um aus Fehlern zu lernen - ohne Schuldzuweisungen. Es brauche einen Neustart für das BVT - "es werden dort auch Missstände zu beseitigen sein".