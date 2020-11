Zadic: Justiz erfuhr von versuchtem Munitionskauf des Attentäters erst nach dem Terrorakt

Zadic wollte weder Innenminister Karl Nehammer noch das dem Innenressort unterstehende Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) offen kritisieren. Stattdessen erklärte sie, dass potenzielle Gefährder "engmaschiger" überwacht werden sollten, und dass es eine Ausweitung der gerichtlichen Kontrolle geben solle. In diesem Zusammenhang begrüßte sie auch die Ankündigung ihres Regierungskollegen Nehammer, das BVT neu aufzustellen.

Nicht äußern wollte sich Zadic zu Berichten, wonach am Tag nach dem Anschlag eine Aktion gegen radikale Islamisten angesetzt gewesen sei. Sie mische sich nicht in laufende Ermittlungstätigkeiten ein. Solche Informationen würden auch nicht in Pressekonferenzen kundgetan. Denn das würde der Ermittlungstätigkeit schaden.

Bestätigt wurde von der Justizministerin dagegen, dass der Täter an mehrere Sitzungen der Bewährungshilfe und Deradikalisierung teilgenommen habe, zuletzt am Donnerstag vor dem Attentat. Daher werde man sich anschauen müssen, was könne auch die Justiz tun, um solche Taten für die Zukunft zu verhindern.