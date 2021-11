Kurz-Absturz: Die ÖVP und ihr "dröhnender Phantomschmerz"

Derzeit schaue es aber nicht nach einem Comeback aus: „Den ÖVP-Granden, auch einigen Landeshauptleuten, ist die Situation zu unsicher. Es könnten jederzeit neue juristische Vorwürfe dazukommen.“ Kurz’ Image wird in den Ländern mittlerweile als problematisch eingeschätzt. Kurz wollte mit einer Bundesländer-Tour wieder durchstarten. Dass die Tiroler VP im Vorfeld der Gemeinderatswahlen keinen Termin für ein Treffen mit Kurz zu finden vermag, ist bezeichnend.

Aber eine ÖVP ohne Kurz, ohne Türkis, ist das überhaupt vorstellbar? „Es war immer klar, dass diese innerparteiliche Macht von Kurz eine geborgte ist. Das war nie ‚die neue ÖVP‘ in dem Sinn, dass irgendwelche Bünde, Landesparteien oder Strukturen abgeschafft worden wären, sondern immer nur eine Hybrid-Lösung“, sagt Hofer.

Kurz habe 2017 eine Situation genutzt, in der die ÖVP wegen miserabler Umfragewerte nicht anders konnte, als auf ihren einzigen Hoffnungsträger zu setzen. Der Rest ist bekannt: Kurz sicherte sich ein Durchgriffsrecht und besetzte Ministerposten nicht immer mit den eigenständigsten, sondern vor allem mit loyalen Personen. Seine politische Handlungsdirektive: umfrageorientiert. Das hat inhaltlich solange funktioniert, bis die Pandemie an die Tür klopfte.

Partei ohne "Kopf"

„Was die ÖVP derzeit charakterisiert, ist eine Art dröhnender Phantomschmerz, der die Partei lähmt. Es ist sozusagen bundespolitisch der Kopf abhandengekommen“, sagt Hofer. „Die Frage ist: Wie soll es jetzt weitergehen? Wer kann denn nur annähernd den Karren wieder aus dem Dreck ziehen?“ Das müssten sich auch die Landesparteien überlegen. Eine geschädigte Bundespartei sei auch auf regionaler und lokaler Ebene nicht hilfreich.

ÖVP-interne Alternativen tun sich derzeit nicht auf. „Die Stimmung“, heißt es aus der ÖVP-Zentrale, hänge nach wie vor von Sebastian Kurz ab. Der Neo-Klub- und Parteichef in Personalunion trifft nun sein engstes Team in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse anstatt wie dereinst im Bundeskanzleramt. Und gibt die Stimmungsschwankungen an seine Umgebung weiter: An manchen Tagen ist Kurz überzeugt, dass ein Comeback an die Regierungsspitze nach einer Neuwahl gelingen könne. Auch kraft juristischer Gutachten. An anderen Tagen dämpfen schlechte Umfragen oder Medienberichte über Ermittlungsschritte die Stimmung derart, dass der Optimismus binnen Stunden einem Zynismus weicht.