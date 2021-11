Wie es mit Kurz in der ÖVP nun weitergeht

Zuletzt hatten sich in der Partei (vor allem zum Westen hin) die Stimmen gemehrt, die das Ende der politischen Ära Kurz offen ausriefen – die Erzählung vom „neuen Stil“ sei einfach zu beschädigt und angesichts der Chats (Mitterlehner als „Arsch“, etc.) nicht länger aufrechtzuerhalten, hieß es.

KURIER-Recherchen bestätigen, dass Kurz längst nicht gewillt ist, Partei und Kanzlerschaft aufzugeben. Erst am Freitag war von einem „Geheimtreffen“ der ÖVP-Landeschefs die Rede, bei dem Kurz Wilfried Haslauer, Hermann Schützenhöfer, Günther Platter und Johanna Mikl-Leitners Stellvertreter Stephan Pernkopf darauf eingeschworen haben soll, dass er erstens an einem Comeback zimmere und zweitens wieder auf dem aufsteigenden Ast sei. Das erwähnte Treffen darf nicht überhöht werden, über weite Strecken ging es um das Corona-Thema.

Wahr ist, dass Kurz und die Seinen Morgenluft wittern. Nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Gernot Blümel und Hartwig Löger eingestellt hat, war am Montag die Nachricht vom Freispruch des ÖVP-Mannes Richard Seeber (siehe links) der nächste Fall binnen kürzester Zeit, der die unter Kurz-Fans beliebte These belegt, wonach die Korruptionsjäger zwar gern und lange ermitteln, dabei am Ende aber oft scheitern.