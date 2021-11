Causa Kurz: ÖVP-Kritik an "Vorverurteilung"

Der frühere ÖVP-EU-Abgeordnete Richard Seeber wurde am Montag (nicht rechtskräftig) am Innsbrucker Landesgericht vom Vorwurf des schweren Betrugs freigesprochen. Er soll an einen Berater Scheinrechnungen von 400.000 Euro ausgestellt haben. Richter Andreas Mair erklärte, Seeber werde im Zweifel freigesprochen.

Anklagebehörde im Fall Seeber ist die WKStA – die gleiche Staatsanwaltschaft, die auch gegen Sebastian Kurz ermittelt. Kurz beteuert ja, die WKStA sei auch in seinem Fall auf dem Holzweg.

Bereits letzte Woche hatte es aus Sicht der ÖVP gute Neuigkeiten von der Justiz gegeben. Christian Pilnacek wurde vom Vorwurf des Verrats eines Amtsgeheimnisses freigesprochen. Ermittlungen gegen Ex-Finanzminister Hartwig Löger wurden eingestellt, eine Anzeige gegen Gernot Blümel wegen Falschaussage im U-Ausschuss niedergelegt.

ÖVP-„Warnungen“

Dieses Momentum nutzt die ÖVP nun einmal mehr, um vor „bedenklichen Entwicklungen in der Justiz“ zu warnen. Dieses Mal steigt ein ehemaliger ÖVP-Abgeordneter und Wirtschaftsjurist in den Ring: Georg Vetter, der 2015 vom Team Stronach zur ÖVP wechselte.

Bei einem Gespräch mit mehreren Medien am Montag sagt Vetter, eine Wortwahl wie „linke Zellen in der WKStA“ würde er nicht verwenden. Trotzdem möchte der Ex-ÖVP-Mandatar vor einigen Missständen warnen. Seine Vorhalte gegenüber der Justiz im Detail: