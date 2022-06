KURIER-History: Als das Gas noch aus der Stadt und nicht aus Russland kam

Tödliche Falle

Wenn das Ganze dann noch mit der chronischen Schleißigkeit und den technischen Mängeln kommunistischer Systeme wie in der DDR zusammenkam, wurde das Gas zu einer fast alltäglichen tödlichen Falle. Mehr als 1.500 Tote pro Jahr wurden in Deutschlands Osten allein dem falschen Gebrauch oder der Fehlfunktion von Gasgeräten zugeschrieben.

Platzende Leitungen im Osten

Gerade im Winter wurden die längst maroden Rohre aus Grauguss zwischen Dresden und Leipzig brüchig und aus denen strömte das Gas in die Wohnungen vieler Bürger. Dazu kam, dass der chronische Mangel an Heizgeräten viele DDR-Bürger dazu brachte, dafür völlig ungeeignete Mini-Durchlauferhitzer einzusetzen, die nicht einmal an den Kamin angeschlossen waren.

Das Stadtgas, das meist aus den in der DDR häufig vorkommenden Braunkohle gewonnen wurde, war wegen seines hohen Kohlenmonoxid-Gehaltes so giftig, dass es oft genügte, wenn eine Leitung außen an der Hausmauer platzte und das Gas in die Innenräume eindrang.

Wie überall in den westlichen Großstädten versuchte man auch in der DDR, die Gefahr eines tödlichen Gasunfalls durch die Beimischung stark riechender Substanzen zu reduzieren. Allerdings, so erinnern sich viele DDR-Bürger, half auch dieses Warnsystem nicht. Die Auspuffabgase der Trabis und der Gestank der Braunkohleheizungen hätten den Gasgeruch einfach übertönt.