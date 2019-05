KURIER-Elefantenrunde: "Was eint Europa?" - "Die Demokratie"

Am längsten wurde am Montagabend über einen diskutiert, der gar nicht zur Wahl steht. Fünf der sechs Spitzenkandidaten für die EU-Wahl am 26. Mai waren auf Einladung des KURIER in die Fachhochschule Krems gekommen – nur Harald Vilimsky ( FPÖ) hatte es nicht rechtzeitig geschafft. Gemeinsam mit Heinz-Christian Strache hatte er den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Budapest getroffen – und die neue politische Allianz gefeiert.