KURIER-Elefantenrunde: Sechs Polit-Kaliber, „ein Freund“ fehlte

Vilimskys Vertretung ist in der Menge an Besuchern nicht leicht zu identifizieren, manche bemühen die Bildersuche auf Google: Roman Haider, außenpolitischer Sprecher der FPÖ und EU-Kandidat auf Listenplatz 4, erweist sich als würdiger Vilimsky-Ersatz. Der Oberösterreicher bringt es fertig, einen Werner Kogler schmähstad zu machen, indem er den Grünen-Chef in puncto Charisma und Hemdsärmeligkeit mit Italiens rechtem Innenminister Matteo Salvini vergleicht.

Routine? Wohl kaum.

Schieder kennt Roman Haider aus dem Nationalrat, der SPÖ-Mann und sein FPÖ-Konterpart sind vorher beim Tratschen und auch später vor Publikum per Du („Krieg dich wieder ein, Roman“).

Etwas isoliert wirkt Johannes Voggenhuber. Der Spitzenkandidat der Initiative „1 Europa“ definiert sich als „linksliberaler Grün-Politiker“, findet aber weder bei Claudia Gamon von den Neos, noch bei Ex-Parteifreund Kogler Anschluss. Voggenhuber kommt, steigt aufs Podium, fühlt sich neben den Kandidaten der Großparteien „wie Petersilie“ und attackiert jeden einzeln, steigt knapp zwei Stunden später wieder herunter und geht.