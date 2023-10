Krise in der Wiener Ärztekammer: Alte Erzrivalen Steinhart und Szekeres finden zusammen

Möglicher Showdown

Der gemeinsame Auftritt der beiden erfolgte jedenfalls kurz vor zwei Gremiensitzungen in der kommenden Woche, bei denen eine Entscheidung im Machtkampf fallen könnte. Bei der Kuriensitzung der niedergelassenen Ärzte am Montag wird über eine Abwahl von Obmann Huber abgestimmt. Erhält der Antrag eine Zweidrittelmehrheit, könnte dies in Folge zu weiteren Umbesetzungen führen, wodurch sich wieder eine Mehrheit für die Steinhart-Unterstützer in Vorstand und Präsidium ergäbe. Die jetzige Pattstellung wäre aufgehoben.

Am Dienstag in der Vollversammlung wird wiederum über eine Abwahl von Steinhart als Präsident abgestimmt. Derzeit ist fraglich, ob die beiden Anträge die nötige Mehrheit erhalten. Der Machtkampf in der Kammer könnte also prolongiert werden.