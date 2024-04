Auf Kosten des Bundes: Österreichs Gemeinden geht es finanziell gut

Österreichs Gemeinden sind offensichtlich gut durch die Krise gekommen – und zwar auf Kosten des Bundes. Das zeigt eine KURIER-Anfrage beim Finanzministerium (BMF). Während der Bund von 2020 bis 2023 ein Defizit von minus 18,2 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwirtschaftete, machten Österreichs Gemeinden im Vergleichszeitraum ein leichtes Plus von 0,1 Prozent. Heißt: Umgerechnet flossen rund 401 Millionen Euro in Rücklagen der Kommunen.

Einschränkung: Wien ist in der Berechnung nicht enthalten, da es bekanntlich Bundesland und Gemeinde zugleich ist und damit "nicht mit den anderen Gemeinden vergleichbar" sei, heißt es aus dem BMF.