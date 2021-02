"Krass unvereinbar": Meinl-Reisinger fordert Blümel-Rückzug

In der ZiB2 war am Sonntag Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast. Zur Causa rund um Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) fand sie klare Worte: Dieser habe sein Amt zumindest vorübergehend zurückzulegen.

"Die Grenze der politischen Verantwortlichkeit" dürfe nicht immer da gezogen werden, wo es um Verurteilungen gehe, sondern sei auch eine moralische, so Meinl-Reisinger. Dass Blümel Beschuldigter in Ermittlungen im Zusammenhang mit Novomatic sei und gleichzeitig als Finanzminister die Aufsicht über das Glücksspiel habe, dazu sagte sie: "Das geht sich nicht aus, das ist krass unvereinbar." Blümel möge sich zurückziehen, bis die Causa geklärt sei. In der Regierung sei der Fall Blümel aber nur die "Spitze des Eisbergs".

Gegen Verbot von Parteispenden

Ein Verbot von Parteispenden als Konsequenz der Vorgänge erachtet Meinl-Reisinger allerdings nicht als sinnvoll. Tranpsarent müssten Spenden sein, nicht über Vereine laufen, am Rechnungshof vorbei, meinte sie: "Es hat einen Untersuchungsausschuss gebraucht, um überhaupt ans Licht zu bringen, dass es tatsächlich finanzielle Zuwendungen der Novomatic an ÖVP-nahe Vereine wie das Alois Mock Institut gegeben hat."