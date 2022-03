Krankenkasse: Rückzahlungen spätestens nach 14 Tagen

Was ist damit gemeint? „Ärzte haben Medizin studiert, nicht Betriebswirtschaft. Die Idee, ein Unternehmen zu führen, ist für viele nicht mehr attraktiv. Sie wollen in der Früh in eine Ordination gehen und Patienten behandeln“, sagt Wurzer. Dem will man insofern entsprechen, als die ÖGK Ordinationen zur Verfügung stellt, in die sich Ärzte einmieten können.

Zudem bietet die ÖGK im Zuge von Pilotprojekten ein „Gründer-Service“ an, bei dem Ärzte beim wirtschaftlichen Aufbau einer Ordination – von der Buchhaltung bis zur täglichen Reinigung – unterstützt werden. „In vielen Fällen liegt es nicht am Geld oder an den Honoraren, warum Ärzte keinen Kassenvertrag annehmen. Oft geht es um die Flexibilität. Junge Ärzte arbeiten gern im Team, sie wollen sich austauschen und beispielsweise auch in Teilzeit arbeiten. Das wollen wir möglich machen“, sagt Wurzer.