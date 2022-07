KPÖ-Chefin Kahr: "Ohne Reichensteuern wird's nicht gehen"

Beim Leibthema der Kommunisten, dem Wohnen, wolle man auf keine Gruppe vergessen. "Wir sind dabei, ein Hausbesorgermodell zu erarbeiten, die Stadtteilarbeit und die Siedlungsbetreuer sollen gestärkt werden." Dazu sollen auch einige Gemeindewohnungen "bevorratet" werden, um rasch zur Verfügung zustehen, für Frauen mit Kindern, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht wüssten, wohin. Aber auch etwa für weggewiesene Männer, um hier Druck aus der Situation zu nehmen, um für ein paar Tage ein Dach über dem Kopf zu haben. Hier arbeite man eng mit der Männerberatung zusammen.

Verbreitete gespannte und teils hämische Erwartungen, wie die "überzeugte Marxistin" Kahr sich in der Repräsentation der Stadt bewegen werde - was ihr eleganter und gewandter Vorgänger im kleinen Finger hatte - zerschellten Ende Juni an der Realität: Beim Besuch des niederländischen Königspaars Willem-Alexander und Máxima am 29. Juni 2022 machte sie gute Figur, es gab von beiden Seiten freundliches Plaudern, keine Berührungsängste.

Zur Person: Die im Alter von drei Jahren adoptierte Grazerin Elke Kahr (geb. 2.11.1961) war als Sekretärin in der Kontrollbank beschäftigt, machte nebenbei die Abendhandelsakademie und ist seit fast 30 Jahren Parteimitglied. Die Grazerin lebt seit 1988 in einer Lebensgemeinschaft mit dem früheren KPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz-Stephan Parteder und hat einen erwachsenen Sohn. In den Gemeinderat zog Kahr 1993 ein, 1998 übernahm sie die Führung im KPÖ-Klub. In den Jahren 2003 bis 2004 bekleidete sie den Posten einer stellvertretenden Bundesvorsitzenden der KPÖ. Sie war Stadträtin von 2005 bis 2017, hier zuständig für Wohnen, von 2017 bis 2021 für Verkehr. Nach dem KPÖ-Wahlsieg bei der - von ihrem ÖVP-Vorgänger Siegfried Nagl vorverlegten - Gemeinderatswahl vom 26. September 2021 wurde sie erste KPÖ-Bürgermeisterin von Graz - und Österreichs.

Das Gespräch führte Peter Kolb/APA