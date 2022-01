Korruptionsindex: Warum Österreich so schlecht abgeschnitten hat

Noch einmal zurück zum Index: Wie kommt dieser eigentlich zustande? Transparency International sammelt Daten von weltweit 13 verschiedenen Institutionen, die sich in Studien oder in Umfragen mit Korruption befassen – darunter die deutsche Bertelsmann Stiftung oder das britische Wirtschaftsmagazin The Economist.

Befragt werden nicht Bürger, sondern Fachleute: Manager mit Blick auf die Praxis oder Politikwissenschaftler, die dazu forschen. Ein Faktor ist dabei auch, ob das jeweilige Land die Initiativen, die es braucht, auch gesetzt und seine Ziele erreicht hat.

Nicht jedes Land kommt in jeder Studie vor, Österreich war 2021 in acht Studien.

Die Daten der unterschiedlichen Studien lässt Transparency International in einen eigenen Raster einfließen und verteilt Punkte, bis man auf eine Summe von 0 bis 100 kommt.