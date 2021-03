Korosec: "Wer geimpft ist, muss aus der Isolation“

"Wer geimpft ist, der muss raus aus der Isolation. Wenn unter Einhaltung der Test- und Maskenpflicht in den Kranken- und Kuranstalten tägliche Besuche erlaubt werden können, dann muss das auch für Alten- und Pflegeheimbewohner möglich sein, besonders nachdem jetzt alle Bewohner wie Pfleger geimpft sind.“

Die Seniorenbund-Präsidentin appelliert deshalb an den grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, in die kommende Novelle der Corona-Schutzmaßnahmen (siehe auch Seite 3) die "tägliche Besuchsmöglichkeit in Alten- und Pflegeheimen“ mit einzubringen.