Kopftuchverbot in der Volksschule kommt als einfaches Gesetz

Dürfte vor VfGH und EGMR halten

Durch die Weigerung der Opposition bleibt die Hoffnung von Bildungsminister Heinz Faßmann auf einen "parteiübergreifenden Konsens“ unerfüllt. Damit wird das Gesetz wohl einfachgesetzlich beschlossen – und ziemlich sicher beim Verfassungsgerichtshof landen.

Erst am Dienstag hat der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ümit Vural, angekündigt, „alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um dieses destruktive und desintegrative Gesetz zu Fall zu bringen“. Das Kopftuch stehe „als integraler Teil der Glaubenspraxis unter dem Schutz der Religionsfreiheit“. Ein Verbot sei daher „ein ausschließlich Musliminnen diskriminierendes Gesetz“.

Verfassungsrechtlich dürfte das Gesetz allerdings halten. Zum einen gibt es eine entsprechende Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ( EGMR), das ähnliche Bestimmungen in Frankreich oder der Schweiz bestätigt hat. Zum andern gibt es auch bereits eine entsprechende Gesetzgebung in Österreich: Im vergangenen Herbst wurde per 15a-Vereinbarung ein Kopftuchverbot im Kindergarten beschlossen.