Psychologe Ahmad Mansour: „Kopftuch ist Kindesmissbrauch“

Dort lehnt man ein Verbot strikt ab. Dieses sei kontraproduktiv, weil es muslimische Eltern vor den Kopf stoße und die Polarisierung weiter vorantreibe, betont Frauenbeauftragte Carla-Amina Baghajati. Daher setze man seit Jahren auf Bewusstseinsbildung – oder mit anderen Worten: „Wir reden uns den Mund fusslig.“ Und das trage Früchte. Im Gegensatz zu vor 15 Jahren werde jetzt unter Muslimen viel reflektierter mit dem Thema umgegangen. Nachholbedarf gebe es noch bei Flüchtlingsfamilien.

Mit der Sexualisierung des Kopftuchs müsse Schluss sein, so Baghajati. „Dagegen wehren sich Musliminnen – bei sich selbst und erst recht bei Kindern. Frauen sind Subjekte und nicht Objekte.“

Dass die IGGÖ nicht aufs Podium der Diskussion im Ministerium eingeladen wurde, sei bedenklich. Man breche hier mit „der langjährigen politischen Praxis, die Glaubensgemeinschaft in Muslime unmittelbar betreffende Themen direkt einzubinden“. Diese bewährte Linie werde "derzeit zunehmend verlassen - als sei man weniger an der gemeinsamen Lösung interessiert, als viel mehr an der Verbreitung eines Alarmismus, der Tendenzen von Polarisierung und Stigmatisierung der Muslime in der Gesellschaft noch verstärkt".