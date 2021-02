Kopf fordert Öffnungsschritte: "Unsere Teststrategie braucht Anreize"

Die Kurzarbeit ist bis Ende Juni verlängert worden. Werden damit nicht zu viele Betriebe am Leben erhalten, die nicht mehr zu retten sind?

Nein, das sehe ich nicht so. Wir retten die Jobs jener Menschen, die in Kurzarbeit sind. Gerade Betriebe, die über die Krise hinaus keine Perspektive sehen, würden ohnehin nicht in Kurzarbeit gehen und hätten die Mitarbeiter wohl längst abgebaut. Wir haben insgesamt eine völlig kuriose Situation am Arbeitsmarkt. Auf der einen Seite fast 500.000 Arbeitslose und genauso viele in Kurzarbeit, auf der anderen Seite klagen 76 Prozent der mittelständischen Unternehmen über eklatanten Fachkräftemangel.

Österreich fehlen 180.000 Fachkräfte. Was gehört geändert, damit Menschen in Mangelberufe wechseln?

Unser Fachkräfteradar zeigt uns nach wie vor 40 Mangelberufe: im IT-Bereich, in technischen Berufen, im Handwerk und natürlich im der Pflege. Eine Weiterbildungspflicht ist derzeit keine Option. Wir forcieren aber mit dem AMS und Betrieben, dass Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, die ausfallende Zeit für Weiterbildungen nutzen. Bei Arbeitslosen wird das AMS einen Schwerpunkt legen müssen, dass betriebsnahe Schulungen für Mangelberufe ausgebaut werden.

Gibt es noch weitere Lösungsansätze?

Ich glaube, man wird verstärkt neue Vermittlungsinstrumente anwenden müssen. Eine stärkere, qualitative Personalvorauswahl durch das AMS wär sehr wünschenswert, gepaart mit finanziellen Anreizen für Betriebe, die es mit Arbeitslosen, die länger vom Arbeitsmarkt fern sind oder nicht exakt das Anforderungsprofil erfüllen, probieren. Zusätzlich gehört die überregionale Vermittlung gefördert. Und: Man muss die Lehre forcieren. Wir haben einen Lehrstellenüberhang und einen Bewerbermangel. Die wichtigste Botschaft an Arbeitssuchende ist: Es gibt viele Jobchancen. Vielleicht nicht direkt vor der Haustür, vielleicht in einem anderen Beruf.

Die Wirtschaftsprognose der EU-Kommission sagt Österreich für 2021 nur zwei Prozent Wachstum voraus. Demnach wären wir nach den Niederlanden das zweitschwächste Land in der EU. Was hat diesen Negativ-Trend verursacht? Die Auf-zu-auf-zu-Politik?

Fangen wir beim Positiven an. Auch unser Haus hat schon in der ersten Phase massiv und erfolgreich darauf hingewirkt, dass die Produktion im Land weitestgehend weitergelaufen ist, dass die Bauwirtschaft weitestgehend weitergelaufen ist. Das sind wichtige Träger einer Wirtschaftsgrundleistung, die uns sonst verloren gegangen wäre. Dass wir einen hohen Tourismus-Anteil am BIP haben, ist bekannt. Das, verbunden mit Reisebeschränkungen, hat natürlich seinen Beitrag geleistet. Das muss man schon sehen. Vielleicht ist das nicht für den Gesamteinbruch von 7,5 Prozent 2020 verantwortlich, aber es erklärt den höheren Prozentsatz als in anderen Ländern.