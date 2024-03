Kongress der Konservativen: Heute wird Von der Leyen EVP-Spitzenkandidatin

Die EVP – das ist der Zusammenschluss der Europäischen Volksparteien – ist seit über dreißig Jahren die stimmenstärkste Fraktion im EU-Parlament. Aktuell haben die Konservativen 177 von 705 Sitzen, deutlich vor den europäischen Sozialdemokraten (139 Sitze) und den Liberalen (102 Sitze).

Am 9. Juni 2024, in rund 90 Tagen, finden in allen EU-Staaten die Wahlen zum EU-Parlament statt. Und die EVP will natürlich auch diesmal als Sieger aus der Wahl hervorgehen.

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest findet noch bis Donnerstagnachmittag der EVP-Kongress statt. Die ÖVP ist durch Generalsekretär Christian Stocker vertreten.

Glücklich scheint Stocker mit der Veranstaltung nicht zu sein. Denn das am Mittwoch verabschiedete „Manifesto“, also das Wahlprogramm der EU-Konservativen, hat für die Volkspartei gleich „mehrere rote Linien“, weshalb sich die ÖVP bei der Abstimmung enthalten hat.

Als „rote Linien“ nennt Stocker insbesondere vier Punkte:

„Wir können in Österreich der Kernenergie nicht zustimmen. Wir sind und bleiben gegen Atomkraft.“

nicht zustimmen. Wir sind und bleiben gegen Atomkraft.“ „Wir sind klar gegen die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben als Österreich eine klare Haltung und Stimme in der EU und die wollen wir auch behalten.“

im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben als Österreich eine klare Haltung und Stimme in der EU und die wollen wir auch behalten.“ „Das Schengen-System ist kaputt. Wir müssen das System reparieren und dürfen es nicht schön reden. Es braucht daher zuerst einen funktionierenden Außengrenzschutz und danach können erst die Grenzen nach innen geöffnet werden. Einer Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien können wir daher derzeit nicht zustimmen.“

können wir daher derzeit zustimmen.“ „Wir sprechen uns klar gegen ein Verbot des Verbrenner-Motors aus. Diese klare Haltung ist eine der wesentlichen Positionen für uns in der europäischen Politik und fehlt im EVP-Manifesto. Wir sind für Technologieoffenheit und gegen Verbote.“

Freilich sei nicht alles schlecht, heißt es aus Bukarest: Die ÖVP begrüßt den im Wahlprogramm festgehaltenen Fokus auf die Wettbewerbspolitik, den Abbau von Bürokratie und ganz besonders den Kampf gegen illegale Migration, insbesondere mit dem Konzept des sicheren Drittstaates.

In Wien kommentierte Kanzler und ÖVP-Parteichef Karl Nehammer Österreichs Haltung so: „Es gibt im Programm einige Unschärfen, wo wir uns klarere Positionierungen gewünscht hätten. Diese sind nicht erfolgt, das nehmen wir zur Kenntnis.“

Heute, Donnerstag, wird Ursula von der Leyen von den Parteien zur EVP-Spitzenkandidatin gekürt.

Die Österreicher erklärten dazu, dass man dem Wahlvorschlag folgen werde. Spannend wird, ob einige Landesparteien der aktuellen Kommissionspräsidentin die Gefolgschaft verweigern. Das würde nicht sonderlich überraschen, war doch die Fraktion der EVP jene, die (abgesehen von der FPÖ-Fraktion "Identität und Demokratie") am öftesten gegen neue Vorhaben dieser EU-Kommission, etwa beim Bodenschutz oder bei der Pestizid-Reduktion, die Stimme erhob und die Zustimmung verweigerte.

Ein ÖVP-Insider merkte zur Kür von der Leyens an, dass es ja auch zuletzt vorgekommen ist, dass der Spitzenkandidat dann ohnehin nicht Kommissionspräsident wird. 2019 war der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, der wurde schließlich "nur" Fraktionsführer der EVP. Kommissionspräsidentin wurde bekanntlich von der Leyen.

Klar ist auch: Es wird auch diesmal keine echten europäischen Wahllisten geben. Von der Leyen kann nur in Deutschland kandidieren, auch wenn sie zur europäischen Spitzenkandidatin ausgerufen wird.