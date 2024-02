Von der Leyen will eigenen EU-Verteidigungskommissar

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will im Fall einer zweiten Amtszeit darauf hinwirken, dass es einen eigenen Kommissar für Verteidigung im neuen Kabinett gibt. Von welchem Mitgliedstaat dieser gestellt würde, müsse dann noch geklärt werden, sagt von der Leyen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will im Fall einer zweiten Amtszeit darauf hinwirken, dass es einen eigenen Kommissar für Verteidigung in der Brüsseler Behörde gibt. Von welchem Mitgliedstaat dieser gestellt würde, müsse dann noch geklärt werden, sagte von der Leyen am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Es wird erwartet, dass von der Leyen bei der Europawahl in Juni als Spitzenkandidatin der konservativen Europäischen Volkspartei ins Rennen geht.