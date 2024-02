Von der Leyen kündigt Einrichtung eines EU-Verteidigungsbüros in Kiew an

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg die Einrichtung eines Büros für Innovation im Verteidigungsbereich im ukrainischen Kiew angekündigt. Dies werde die Ukraine näher an Europa heranführen. Es sei zudem an der Zeit, über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den gemeinsamen Erwerb militärischer Ausrüstung für die Ukraine zu sprechen. Es gebe "kein stärkeres Zeichen und keine bessere Verwendung".