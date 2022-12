Komplizin "populistischer Verblödung"? Kern kritisiert Rendi-Wagner

Österreichs Veto gegen den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien löste am Freitag eine Lawine an Kritik an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im In- sowie Ausland aus. Wirtschaftsvertreter warnten vor einem "massiven Schaden", Rumänien rief seinen Botschafter nach Hause. Auffällig: Auch innerhalb der Parteien gab und gibt es unterschiedliche Haltungen.