Derzeit ist es so: Steuern werden vom Bund eingehoben, und das Geld wird dann nach einem Schlüssel an Bund, Länder und Gemeinden wieder verteilt. Für die jeweiligen Aufgaben – von Kindergärten (Gemeinden) über die Spitäler und Pflegeheime (Länder) zur Straßenerhaltung (Bund und Länder) bis zu internationalen Forschungsprojekten – wird das Steuergeld dann wieder ausgegeben.

Aber muss da so sein?

Nein, sagen die Neos. „Steuerautonomie der Länder ermöglichen“, bewarben sie auch in diesem Jahr ihr Steuerkonzept. Seit Jahren haben die Pinken als einzige Partei Konzepte in der Schublade, wie eine teilweise Steuerautonomie der Länder und Gemeinden aussehen könnte. Bisher bestenfalls belächelt, aber nun verhandeln sie mit an einer neuen Regierung. Worum geht es eigentlich und was bringt das?