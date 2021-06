Kommt die Psychotherapie auf Krankenschein?

Stippl wagt eine „sehr vorsichtige“ Prognose: 200 bis 300 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr für Psychotherapie sollten ausreichen, um eine Vollversorgung zu garantieren. Genauer könne er das nicht beantworten. Die Daten zur Psychotherapie in Österreich würden schlicht nicht ausreichen. Das kritisierte auch der Rechnungshof 2019 in seinem Bericht. „Daten fehlen: Wer erhält welche Behandlung – und mit welchen Folgen?“ heißt es.

Weiters ist nicht bekannt, wie viele Patienten jährlich in Österreich in Psychotherapie sind. Das zeigt eine KURIER-Anfrage bei der ÖGK. „Psychotherapie als Sachleistung lässt sich nicht in Plätzen ausdrücken, da unterschiedliche Krankheitsbilder auch unterschiedlich lang behandelt werden müssen“, heißt es seitens der ÖGK. Die ÖGK habe individuelle Verträge mit Vereinen, die „Leistungen der Psychotherapie über angestellte bzw. freiberufliche Therapeuten erbringen“.

Auch hier schließt übrigens ein Kritikpunkt Stippls an: Vereine wie der ÖBVP sollen als Körperschaften öffentlichen Rechts anerkannt werden. „Aktuell haben wir denselben Status wie ein Kegelverein.“

Keine Lobby

An der Anzahl der Therapeuten würde die „Vollversorgung“ jedenfalls nicht scheitern, so Stippl. In Österreich gebe es 11.000 berufsberechtigte Psychotherapeuten, 8.000 seien in Ausbildung. Das Personal ist also vorhanden, der Ausbau Richtung Vollversorgung scheint leistbar: Wo liegt eigentlich das Problem?

„Psychotherapie ist immer noch etwas sehr Diskretes, das man eher nicht am Stammtisch oder im Büro erzählt“, sagt Stippl. Dementsprechend schwer sei es, öffentlich wahrgenommen zu werden. Man könnte auch sagen: Mit dem Thema „Psychotherapie“ auf Wählerfang zu gehen, ist wenig aussichtsreich. Obwohl es viele Betroffene gibt, hat sie keine große Lobby.