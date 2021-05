Psychotherapeuten wollen regelmäßig an die Schulen

Nach der Ankündigung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), die Zahl der Schulpsychologen um 20 Prozent zu erhöhen, fordert nun der Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP), auch die Beratung durch Psychotherapeuten stärker an Schulen zu verankern. Mit dem Projekt "FIT4SCHOOL" habe man - gerade in der Coronapandemie - an einigen Pilotschulen gute Erfahrungen gesammelt. "Eine österreichweite Umsetzung wäre rasch und unkompliziert möglich", so Präsidiumsmitglied Barbara Haid.