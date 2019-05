Koglers Stoßgebete: „Es geht ums Überleben“

Ausgepackt wurde anlassbezogen ein alter Slogan: „Saubere Umwelt, saubere Politik“; dazu gibt es neue T-Shirts mit dem Aufdruck: „Grünes Shirt, weiße Weste.“

Die EU-Wahl ist für die Grünen die erste Etappe, ab Montag will Kogler an die Nationalratswahl denken und mit der „wachsenden Grün-Bewegung“ neue Mehrheiten organisieren, um die „türkis-blaue Rasselbande“ bzw. die „blaue Schurkentruppe“ abzuwählen. Die Frage, mit wem an der Spitze sie das Comeback in den Nationalrat schaffen wollen, wird am Mittwoch bei einer Vorstandssitzung besprochen.