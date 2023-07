Kogler vs. Mikl-Leitner: Danninger erblickt "Faschismus-Keule" der Grünen

Kogler hatte in seiner Kritik nachgelegt und sich an die Sprache in Deutschland und Italien der 1920er und 1930er-Jahre erinnert gefühlt. "Die Einteilung in Normale, nicht Normale und Abnormale, die führt ins Unglück", so der Grünen-Chef und Vizekanzler. Unterstützung erhielt er am Samstag nicht nur von Klubobfrau Sigrid Maurer, sondern auch von Umweltministerin Leonore Gewessler (beide Grüne). Sie teile Koglers Sorgen, es brauche in einer Zeit großer Krisen mehr Zusammenhalt und weniger Spaltung, sagte Gewessler laut Ö1-"Morgenjournal".