Kogler zur "Normal"-Debatte in der "ZiB2": "Führt ins Unglück"

Nachdem am Mittwochabend der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der "ZiB2" auf Armin Wolfs Frage:" Was ist normal denkend?" eher ausweichend reagiert hat - "Aus meiner Sicht ist das eine völlig surreale und auch viel zu aufgeregt geführte Diskussion", so Nehammer - ging es am Freitagabend im Gespräch mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) schon etwas konkreter weiter.

Im Gespräch mit Martin Thür nahm Kogler noch einmal Bezug auf die zuletzt vermehrt bemühten Bezüge der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auf die „normal denkenden“ Menschen. Werner Kogler: „Diese Aufteilung ist ein großes Problem. Die Einteilung in normale, nicht normale und abnormale Menschen führt ins Unglück und ist brandgefährlich."