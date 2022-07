Kogler: "Dann muss ich einsehen, dass die Lage dramatisch ist"

Grünen-Chef Werner Kogler hält im Sommergespräch von Puls 24 trotz Vorstößen aus Teilen der ÖVP, die CO2-Steuer zu verschieben, an einer Einführung mit Oktober fest. "Das Gesetz ist da und ich gehe davon aus, dass es in Kraft tritt", betonte er in dem Interview, das am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr auf Puls 4 ausgestrahlt wird. Immerhin wäre es schade für die Menschen, wenn der Klimabonus - diesmal einheitlich 250 Euro plus 250 Euro Inflationsabgeltung - nicht ausbezahlt würde.

Denn: "Würden wir auf die CO2-Bepreisung verzichten, würde es auch keinen Klimabonus geben." Dieser bringe eine Umverteilung von oben nach unten, weil Haushalte mit geringeren Einkommen in der Regel auch weniger Energie verbrauchen, aber denselben Klimabonus erhalten wie Haushalte mit mehr Energieverbrauch. Außerdem liefere die CO2-Bepreisung einen Anreiz zum Energiesparen.

Gaslieferungen: "Sicher ist da gar nix"

Forderungen nach einem Ende der Russland-Sanktionen erteilte Kogler mit Verweis auf die Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg eine Absage. Die Sanktionen würden Russland sehr wohl treffen, und das stärker als die EU. Die Sanktionen seien zudem nicht alleine ausschlaggebend für die Teuerung in Europa, sondern die geringeren Lieferungen von russischem Gas, die Sperre von Getreideexporten und generelle Lieferengpässe im Gefolge der Corona-Pandemie.

Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin die Gaslieferungen tatsächlich komplett einstellen "dann haben wir schon eine schwierige Perspektive, das muss allen klar sein". Aktuell sei trotz reduzierter Lieferungen im Schnitt immer noch genug für die kommenden sechs bis sieben Monate eingespeichert worden. Bis Oktober soll der Speicherstand noch auch 80 Prozent kommen, das entspreche dem Bedarf von neun bis zehn Monaten. "Das könnte gelingen, aber sicher ist da gar nix." Die negativen Folgen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze könnten jene der Corona-Pandemie jedenfalls noch übersteigen.