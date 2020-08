Kogler: "Besser, wenn Verordnungen mit Gesetzen übereingestimmt hätten"

In der EU-Politik sieht sich der Vizekanzler der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) übrigens näher als Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz. "Aber die hat in Österreich bekanntlich nicht kandidiert", erklärte Kogler.

Gefragt nach dem legistischen Chaos bei den Corona-Verordnungen verteidigte Kogler die Beamten im Gesundheitsressort. Sie hätten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber: „Natürlich wäre es besser gewesen, wenn die Verordnungen mit den Gesetzen übereingestimmt hätten.“

Beim Umgang mit der Pandemie hält Kogler insegeamt mehr Zuversicht für angebracht. "Es kann gelingen, dass wir in der österreichischen Wirtschaft ganz gut wieder rauskommen in den nächsten Jahren." Eine baldige Öffnung der Nachtgastronomie stellte er allerdings nicht in Aussicht, bekannte sich aber weiterhin zum vollen Ausgleich der Verluste von staatlicher Seite. Das Virus sei - bis heute - nämlich "keine harmlose Sache".

Gewisse Einschränkungen werde man aber weiterhin hinnehmen müssen, immerhin handle es sich um eine "tödliche Bedrohung". Bis zum Winter habe man allerdings auch noch Zeit, verschiedene Dinge zu "behirnen".

Die FPÖ nannte Kogler eine „korruptionsanfällige Truppe“, deren Zwischenrufe zur Regierungsarbeit ihn „weniger interessieren, als die Ergebnisse der Politik.“