Trotz Koalition mit ÖVP: Grüne im Umfrageplus

Am Montag ist Werner Kogler als Chef der zweitkleinsten Parlamentspartei zu Gast im ORF-Sommergespräch. Anders als viele Politik-Experten erwartet hatten, schlagen sich die Grünen bisher in der Koalition mit der ÖVP wacker. Das legen jedenfalls die Umfragen der seriösen Meinungsforschungsinstitute nahe. Die jüngste OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER sieht die Grünen bei 16 Prozent, ein Plus von 2 Punkten gegenüber der Nationalratswahl 2019.

„Die Grünen machen ihre Sache auf Bundesebene gut, und das ist vor allem Werner Kogler zu verdanken“, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer zum KURIER. Kogler habe die Grünen für Wählerschichten wählbar gemacht, bei denen sie vorher für Demoskopen „nur unter der Lupe erkennbar waren“. Unter Kogler seien die Grünen jedoch „in die Breite gewachsen und fast so etwas wie eine Volkspartei geworden“.