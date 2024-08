Kocher lehnt Cooling-Off-Phase ab: Sieht keine Notwendigkeit für Pause vor OeNB-Wechsel

In seinem Fall gebe es jedoch keine solchen Widersprüche oder praktischen Probleme, weil er aktuell keine Verantwortlichkeit in der Geldpolitik und auch keine Aufsicht darüber habe, sagte der künftige OeNB-Gouverneur auf entsprechende Forderungen von Teilen der Opposition angesprochen.

Zu seinen geldpolitischen Positionen wollte Kocher nichts verraten. Hierzulande sei es "gute Praxis", sich dazu als angehender Gouverneur nicht zu äußern, zumal die Materie sehr sensibel sei. Mit Geldpolitik kam Kocher nach eigenen Angaben in seiner Laufbahn als Ökonom jedenfalls oft in Berührung, für den Posten fühle er sich daher "gut vorbereitet". Die Funktionsperiode des aktuellen OeNB-Chefs Robert Holzmann läuft noch bis Ende August 2025.

Aus seiner Sicht wäre eine solche Regelung eher kontraproduktiv , da dies potenzielle Quereinsteiger in der Politik abschrecken könnte. Er persönlich etwa wäre nicht Minister geworden, wenn es für ihn nach seiner Amtszeit derartige Einschränkungen gegeben hätte. In Österreich seien Wechsel von Ministerinnen oder Ministern in die Nationalbank historisch betrachtet außerdem nicht ungewöhnlich, gab der Politiker zu bedenken.

Die von ihm vorgeschlagene Reform der Arbeitslosenversicherung, die letztlich keine Zustimmung beim grünen Regierungspartner fand, verteidigte Kocher, denn diese hätte aus seiner Sicht einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels gebracht. Umsonst sei der Anstoß nicht gewesen: "Wir haben damit in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass da was passieren muss. Ich gehe davon aus, dass die Reform auch kommen wird", so Kocher mit Blick auf die nächste Regierung.

Arbeitskräftemangel in ganz Österreich

Das Thema Arbeitskräftemangel beschäftigt zahlreiche Unternehmen in Österreich. Der Arbeitsminister wies darauf hin, dass die Arbeitskräfte-Knappheit aufgrund des demografischen Wandels in den kommenden Jahren und Jahrzehnten größer wird. "Wir müssen uns auf allen Ebenen anstrengen, das, was es noch gibt an Potenzial, auch wirklich anzusprechen", sagte Kocher. "Es ist kein Untergangsszenario, es wird aber schwieriger werden." Es gebe noch "genug Potenzial" im Inland und in der EU, man müsse aber auch auf dem Westbalkan sowie in Asien, Südamerika und Afrika um Arbeitskräfte werben.