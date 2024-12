Zunächst müssten viele "Detailherausforderungen" bewältigt werden, und es gehe um ein Budget im Volumen von 250 Milliarden Euro. Nun werde intensiv über die Feiertage hinaus verhandelt. "Ich gehe davon aus, dass wir es in einem guten Zeitrahmen im Jänner schaffen werden."

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erwartet eine Einigung auf eine neue Regierung im Jänner. "Es geht gut voran", meinte er in der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel" am Dienstag zu den Koalitionsverhandlungen.

Nun gehe es darum, die Verhandlungen "gut und redlich" zu führen. "Alles, was jetzt besprochen, diskutiert und auch manchmal erstritten wird, ist dann gut für die Regierung, weil die Regierung dann arbeitet und sich nicht blockiert."

Die Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos sollen dem Vernehmen nach auch über die Weihnachtsfeiertage fortgesetzt werden (der KURIER berichtete). Zunächst eher informell auf Ebene der Mitarbeiter.

Am Freitag soll sich die technische Budgetgruppe treffen, vermutlich aber ohne Parteichefs. Diese sollen spätestens am Montag wieder aufeinandertreffen. Dies sei aber auch schon früher möglich - eventuell auch schon am Freitag oder Samstag.